Al menos 12 manifestantes detenidos por paralizar la etapa de La Vuelta en L'Angliru

La Guardia Civil ha detenido al menos a 12 personas por desorden público tras interrumpir brevemente la 13ª etapa de La Vuelta a España en L'Angliru, Asturias. La jornada ya había comenzado con una protesta en Cabezón de la Sal, Cantabria, donde unas 200 personas realizaron una cacerolada frente al Ayuntamiento, pidiendo la exclusión del equipo Israel-Premier Tech. A 12 kilómetros del final, otro grupo frenó a los escapados de la carrera, aunque fueron rápidamente desalojados. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogió al equipo por su resistencia ante las protestas, afirmando que hacen sentir orgulloso a Israel.

La Guardia Civil ha detenido este viernes al menos a 12 personas por un delito de desorden público después de haber paralizado durante unos segundos la 13º etapa de esta edición de La Vuelta a España con final en L'Angliru (Asturias).

El inicio de etapa en Cabezón de la Sal (Cantabria) ya había albergado una protesta, aunque en este caso sin incidencia en la carrera. Alrededor de las 10:00, unas 200 personas han accedido al kilómetro 0 de la etapa, frente al Ayuntamiento de la localidad en el que ondeaba una bandera de Palestina, y han iniciado una cacerolada para pedir la exclusión del equipo Israel-Premier Tech. Una protesta que se ha mantenido hasta dos horas después, cuando se ha dado comienzo a la carrera.

Tras ello, a 12 kilómetros del final, un grupo de personas ha frenado el avance de los escapados (Jefferson Cepeda, Bob Jungels y Nico Vinokourov) que encabezaba la carrera a las faldas del mítico puerto asturiano.

Aunque han sido desalojados rápidamente por varios agentes y los corredores han podido proseguir su marcha tras solo unos segundos parados, la Guardia Civil ha procedido a su identificación. Tras ello, al menos 12 personas han sido detenidas y trasladadas desde L'Angliru a Oviedo acusadas de un delito de desorden público.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también se ha hecho eco de la nueva protesta, aunque haya sido para seguir en su línea habitual. Lejos de hacer autocrítica, el mandatario ha felicitado al dueño del equipo, Sylvan Adams, y al resto de la formación por el "gran trabajo" que están realizando en la competición y "por no ceder ante el odio y la intimidación" de las continuas protestas que piden su expulsión. "Estáis haciendo que Israel esté orgulloso", ha concluido afirmando en su breve mensaje.