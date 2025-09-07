Detenidos los autores del tiroteo que dejó dos muertos en Carmona : todo apunta a un ajuste de cuentas

El contexto Según las primeras pesquisas, dos individuos llegaron al establecimiento en un turismo, dirigiéndose de forma directa al propietario del bar, efectuando los disparos. La Guardia Civil apunta a que este hecho podría estar vinculado a enfrentamientos previos entre las partes implicadas.

El pasado sábado, un tiroteo en Carmona, Sevilla, dejó dos muertos y un herido grave. Testigos relataron que dos individuos dispararon frente a un bar antes de huir. La Guardia Civil, tras recibir una alerta, coordinó la llegada de patrullas que encontraron a las víctimas. Las investigaciones apuntan a enfrentamientos previos entre las partes implicadas. Los sospechosos, de 39 y 27 años, fueron localizados y detenidos en Sevilla capital. Uno intentó escapar por una ventana usando sábanas, pero fue interceptado. La investigación sigue abierta, y los detenidos están bajo custodia, esperando ser presentados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Carmona.

Se pusieron frente al bar, sacaron dos rifles y literalmente dispararon. Así relataron los vecinos de Carmona (Sevilla) el inicio del tiroteo de este sábado en el que dos personas murieron y otra resultó herida grave. Tan solo 24 horas después la Guardia Civil ha podido dar con los dos responsables, de 39 y 27 años, que tras el suceso de este sábado se dieron a la fuga y finalmente han sido detenidos.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron en la tarde de este pasado sábado, cuando la Central de Guardia Civil 062, recibió una llamada alertando de un posible tiroteo en la zona. La Central coordinó a las patrullas de Seguridad Ciudadana que, al llegar al lugar, hallaron a dos personas fallecidas y un herido grave por arma de fuego.

En el exterior del establecimiento, se encontraba uno de los varones sin vida, mientras que, en el interior de la barra, se hallaba otra persona fallecida, siendo localizado el herido en una de las calles de acceso a la finca. Tras activar a los servicios sanitarios, el herido fue evacuado en helicóptero hasta un centro hospitalario debido a la gravedad que presentaban sus lesiones.

De este modo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla inició las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar y detener a los presuntos responsables. Según las primeras pesquisas, dos individuos llegaron al establecimiento en un turismo, dirigiéndose de forma directa al propietario del bar, efectuando los disparos.

Enfrentamientos previos

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil apuntan a que este hecho podría estar vinculado a enfrentamientos previos entre las diferentes partes implicadas. Así, la Comandancia de la Guardia Civil logró identificar a los presuntos responsables, los cuales habían huido a Sevilla capital, iniciando un dispositivo coordinado para su localización y detención.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil les llevaron hasta un barrio de Sevilla capital, donde se ocultaba uno de los implicados, de 39 años de edad. Esta persona, al notar la presencia policial, intentó huir por la ventana del domicilio donde se ocultaba, utilizando para ello unas sábanas. Su huida fue frustrada por los agentes al ser interceptado, procediendo a su detención. Una hora más tarde fue detenido el segundo implicado, de 27 años.

Los investigadores del caso continúan con la recopilación de pruebas, habiéndose practicado varias entradas y registros domiciliarios, y mantienen abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Los detenidos permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y, una vez finalizadas las diligencias, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carmona.