Tania Sánchez: "A mí me han asignado relaciones con señores de la edad de mi padre por ser mujer, rubia, joven y tener ambición"

La exdiputada de Más Madrid ha afirmado que el "refranero español que dice 'Donde metas la olla...', lo que esconde es la idea de que los hombres son los jefes que producen y organizan y las mujeres son las maléficas que se acercan a ellos".

Tania Sánchez

Tania Sánchez ha hablado en La Roca sobre las últimas polémicas que han surgido a raíz de relaciones sentimentales en el lugar de trabajo, como el despido del despido del CEO de Nestlé por ocultar una relación con una subordinada, y ha afirmado que "el refranero español de 'Donde metas la olla....' lo que esconde es esa idea de que los hombres son los jefes que producen y organizan y las mujeres son las maléficas que se acercan a ellos".

"A mí me han asignado relaciones con señores de la edad de mi padre simplemente por ser mujer, y por tener ambición, que en política es imprescindible", ha expresado la exdiputada de Más Madrid, a lo que ha añadido: "Y esto es más discutible, pero también por ser rubia y joven". "Yo tenía todas las papeletas", ha apostillado.

