Tania Sánchez: "A mí me han asignado relaciones con señores de la edad de mi padre por ser mujer, rubia, joven y tener ambición"

Tania Sánchez ha hablado en La Roca sobre las últimas polémicas que han surgido a raíz de relaciones sentimentales en el lugar de trabajo, como el despido del despido del CEO de Nestlé por ocultar una relación con una subordinada, y ha afirmado que "el refranero español de 'Donde metas la olla....' lo que esconde es esa idea de que los hombres son los jefes que producen y organizan y las mujeres son las maléficas que se acercan a ellos".

"A mí me han asignado relaciones con señores de la edad de mi padre simplemente por ser mujer, y por tener ambición, que en política es imprescindible", ha expresado la exdiputada de Más Madrid, a lo que ha añadido: "Y esto es más discutible, pero también por ser rubia y joven". "Yo tenía todas las papeletas", ha apostillado.