La genial reacción de Stephen Curry a una 'maravilla' de Alcaraz en la final del US Open

El legendario jugador de baloncesto fue uno de los invitados de lujo en la Arthur Ashe y vibró con el espectáculo que brindaron el número uno y dos del mundo.

La final del US Open tuvo muchos invitados de lujo. Uno de ellos fue Stephen Curry. El icónico base de los Golden State Warriors no quiso perderse uno de los mayores espectáculos que se pueden ver en el deporte actual. El estadounidense disfrutó, y mucho, con el 'show' de Sinner y Alcaraz.

Se le vio disfrutando en un punto al comienzo del cuarto set. Alcaraz sacaba para poner el 1-1 y terminó firmando uno de los puntos de la final. El murciano tiró una dejada espectacular desde el fondo de la pista para acercar a la red a Jannik y luego aprovechar el espacio. Así lo hizo.

La realización enfocó a Curry en esos momentos y el base de los Warriors, completamente asombrado, levantó los brazos como señal de admiración ante lo que acababa de ver.