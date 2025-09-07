¡Carlos Alcaraz se proclama campeón del US Open y vuelve a ser el número uno del mundo!

El murciano gana su sexto 'Major', vuelve a la cima del tenis mundial y agranda su mito como jugador. Un absoluto genio.

Alcaraz es historia. 22 años y seis 'Grand Slams'. No tiene sentido. El sexto lo ganó en la Arthur Ashe, rememorando la conquista de su primer 'Major' hace tres años. El murciano fue muy superior a un Sinner que fue a 'remolque' todo el encuentro salvo en el segundo set.

Solo entonces el italiano fue capaz de neutralizar la velocidad, la fuerza y la solidez con la que Alcaraz estaba jugando al tenis. Sinner dio guerra en momentos puntuales del partido pero no llegó a dominar con su saque y eso le terminó perjudicando en una final en la que le costó más de la cuenta cerrar los juegos con su servicio.

Alcaraz entró a la pista con energía, mucha más que la que mostró Sinner en los primero 38 minutos de partido. 6-2 para Carlitos y primer set de la final en el bolsillo. Aunque faltaba la reacción del número uno, que llegó. Jannik respondió reduciendo los errores no forzados y aumentando los golpes ganadores.

El de San Cándido le ganó el segundo set a Alcaraz por 6-3. Carlitos no había perdido ninguno en todo el US Open. Aún así, si la reacción de Sinner tras el primer set fue buena, la de Alcaraz tras el segundo fue arrolladora. Media hora justa de asalto en el que el murciano pasó por encima de Jannik. 6-1.

El cuarto set fue algo más igualado al principio. Sinner consiguió salvar algunas bolas de rotura pero Carlitos terminó cogiendo ventaja a la mitad del set y lo cerró con un definitivo 6-4.

El partido de Alcaraz fue excelso, sin apenas errores, digno de un campeón. Sometió a Sinner durante casi todo el encuentro y no le dejó sacar sus armas. El saque del murciano fue decisivo, doce saques directos ante el mejor restador del mundo. Tremendo.

Carlitos sigue agrandando su leyenda y recupera, de manera oficial el próximo lunes, el número uno después de una larga espera. Se pone, después de Djokovic, como el jugador en activo con más 'Grand Slams' con tan solo 22 años. Un auténtico sin sentido, que seguro, irá a más.