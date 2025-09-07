La crispación política cotiza al alza: el PSOE y el PP bajan al barro en un tenso arranque del curso político

¿Qué está pasando? Los dos grandes partidos de España siguen protagonizando un sinfín de cruces de acusaciones que parece no van a terminar nunca y que marcan la actualidad política del país.

El curso político ha comenzado con una notable tensión entre el PSOE y el PP, intensificándose las confrontaciones y los insultos. Un incidente en Moncada, donde un concejal del PSOE se vio involucrado en una pelea tras escucharse un insulto hacia Pedro Sánchez, refleja el ambiente crispado. En un acto en Arganda del Rey, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparó a Sánchez con Franco, mientras Isabel Díaz Ayuso acusó al presidente de fomentar el conflicto social. Ayuso también criticó al Gobierno sugiriendo un hipotético grupo de WhatsApp con figuras polémicas. La situación está marcada por insultos y acusaciones, con ambos partidos señalándose mutuamente.

Apenas se lleva una semana de curso político y todo está como estaba antes de las vacaciones. O, incluso, está más tenso y crispado de lo que estaba antes de las vacaciones. Porque el PSOE y el PP han bajado por completo al barro en unos días de intensos y acalorados dimes y diretes que parecen no tener fin. Que parecen no van a acabar nunca.

Y es el hit del PP sigue resonando. Se ha escuchado en Moncada, donde un concejal del PSOE ha sido protagonista de una pelea tras lanzarse del escenario tras escuchar 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. El edil ha dicho que lo hizo para detener una pelea, pero los testigos allí presentes afirman que no había trifulca alguna hasta que se bajo de las tablas. Hasta que, tras un corte de mangas y como cuenta el socialista en su versión, se resbaló hasta caer al suelo.

Porque el ambiente está más crispado que nunca. Incluso a veces la voz cantante no la llevan los ciudadanos y las ciudadanas sino que son los propios políticos. "A todos nos resuenan esas tres palabras. Pedro Sánchez no puede salir a la calle sin que le canten el hit del verano", expresó Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Comunidad de Madrid, en un acto en Arganda del Rey.

Lugar en el que estaban Alberto Núéz Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP, ausente en la apertura del curso judicial, comparó en ese acto a Sánchez con Franco y ya ha asumido también el 'Me gusta la fruta' de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El eslogan que sirvió a Ayuso para ocultar un insulto al presidente en el Congreso de los Diputados.

Ayuso, mientras tanto, ha acusado a Sánchez de "buscar el choque y el estallido social" por la migración irregular en una entrevista en La Razón. Además, afirma que el presidente "cuela decenas de miles de migrantes en campamentos de Alcalá de Henares" y dice que "ha pasado mucho tiempo con Zapatero y narcos dictadores".

Además, en otra crítica al Gobierno, Ayuso, ha hablado de quién estaría en un supuesto grupo de Whatsapp de los socialistas: "Nosotros al menos podemos hacer uno. Ellos lo harían con Otegi, Puigdemont y Zapatero. Imagínate. Otegi hablando, y Puigdemont quedando con él. Todo el mal en un mismo chat. Luego tiene a Barbón, que sale y entra cada día. Page no quiere que le metan y cada vez que lo hacen se sale solo. Y Chivite creo que ni coge el móvil para no llorar con lo que tiene con Cerdán y compañía".

Todo llega desde la derecha y desde la izquierda. Desde un Tellado que ha usado la expresión "cavar la fosa" para referirse al Gobierno a un Óscar López, líder socialista en la Comunidad de Madrid, que considera que "Feijóo es el político más sucio que ha habido en España".

Mientras, Félix Bolaños apunta a Ayuso: "El insulto, la crispación, el odio... todo para tapar la incompetencia".

Así ha comenzado el curso político. Con señalamientos, con insultos y con una bronca y crispación que día tras día acaparan constantemente la actualidad de los dos grandes partidos de España.