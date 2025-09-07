¡Carisma puro! La genial celebración de los hermanos Márquez tras la victoria de Álex en Montmeló

Álex Márquez se impuso en Montmeló para romper la racha de quince victorias consecutivas de su hermano e impedir que el 93 pueda ser campeón en Misano, hechos que no le quitaron la sonrisa a Marc.

El GP de Cataluña estaba señalado por ser un destino en el que se podía interrumpir el dominio absoluto de Marc Márquez. El ilerdense llegaba a Montmeló con una racha de catorce victorias consecutivas que consiguió alargar hasta las quince después de aprovechar la caída de su hermano Álex en la carrera al 'sprint'.

También era un evento destacado porque, de lo contrario, si Marc volvía a reinar, el título del campeonato del mundo quedaría a tiro del de Cervera en el próximo GP, en Misano.

Al final, en la carrera del domingo, Álex Márquez se llevó la batalla ante su hermano para terminar con la increíble racha del 93, posponer la resolución del campeonato y recuperar la sonrisa después de una serie de citas en las que el ilerdense no había encontrado buenas sensaciones.

Marc fue segundo aunque parece que le importó entre poco y nada terminar por detrás de su hermano. De hecho, la imagen fue más bien la contraria. Alegría y felicidad para los hermanos Márquez que celebraron juntos, como si fueran niños, un resultado fantástico para ambos.

El primer y el segundo clasificado en el campeonato del mundo de MotoGP saltaron y se abrazaron sobre los protecciones del límite de la pista. La instantánea era de euforia pura con todos los aficionados de los hermanos volcados en la grada