El cirujano que salvó a Márquez desvela cómo es la mentalidad de Marc

El doctor Joaquín Sánchez Sotelo ha recordado qué le dijo el nuevo campeón de MotoGP después de la cuarta operación a la que se sometió.

Con motivo del noveno Mundial de MotoGP de Marc Márquez, el séptimo en la máxima categoría, el doctor Joaquín Sánchez Sotelo ha concedido una entrevista a 'elPeriódico'.

El cirujano, especialista en cirugía de hombro y codo, fue el hombre que le realizó la cuarta y última operación después de su grave accidente en Jerez 2020.

Y, por ende, es 'culpable' del éxito del ilerdense en su retorno... y eso que el eneacampeón no era un paciente sencillo.

El Dr. Sánchez Sotelo ha recordado qué fue lo primero que le dijo el entonces piloto de Honda: "Doctor, me tengo que operar ¡ya! porque quiero seguir compitiendo a tope".

"Aquello fue muy impresionante, la verdad", rememora el cirujano, que tuvo dudas con la paciencia del '93': "De lo que no estaba tan seguro era de si el señor Márquez sería capaz de seguir los pasos estrictos de la recuperación".

De hecho, le hizo una petición: "Señor Márquez, solo le pido que vaya con cuidado cuando vuelva a competir porque, si se cae otra vez, esto puede ser un desastre".

Y fue ahí cuando se dio cuenta de que Marc estaba hecho de otra pasta: "Doctor, caerme, me voy a caer porque, si quiero competir al más alto nivel, y yo quiero, no puedo garantizarle que no me vaya a caer, porque yo me opero para ir a por todas".

"Me di cuenta de que estaba frente al más grande de los campeones... Su capacidad de concentración es bestial", recuerda Joaquín Sánchez Sotelo.

"No sé si lo que ha logrado el señor Márquez es único, pero sí extraordinario. El señor Márquez tiene una fuerza mental inusual, bestial", ha zanjado el hombre que le dio a Marc una última oportunidad de volver a ganar.