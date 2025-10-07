La pregunta que se hace MotoGP: "Si Marc Márquez hubiera hecho lo de Bezzecchi, ¿qué habría pasado?"

El agente Carlo Pernat ha criticado lo que considera un "error muy, muy grave" de Marco Bezzecchi en Indonesia.

A pesar de que Marc Márquez se comportase como un caballero y restase hierro a la 'embestida' que le propinó Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia para que sus seguidores no cargaran contra el italiano, el incidente sigue ocupando muchos titulares.

En el podcast 'Fast' en 'GP One', Carlo Pernat ha analizado lo que considera "un error muy, muy grave de Bezzecchi".

Para el reconocido agente de MotoGP, el piloto de Aprilia "puso a Marc Márquez en malas condiciones con esa caída".

De hecho, duda que si hubiera sido al contrario, Marco Bezzecchi se hubiera comportado como el de Cervera para evitar las críticas de sus seguidores.

"Solo me preguntaba, si hubiera sido Márquez quien hubiera hecho esa maniobra, ¿qué habría pasado?", ha zanjado.