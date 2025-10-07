Ahora

"Puso a Marc Márquez en malas condiciones"

La pregunta que se hace MotoGP: "Si Marc Márquez hubiera hecho lo de Bezzecchi, ¿qué habría pasado?"

El agente Carlo Pernat ha criticado lo que considera un "error muy, muy grave" de Marco Bezzecchi en Indonesia.

Marc MárquezMarc MárquezRedes

A pesar de que Marc Márquez se comportase como un caballero y restase hierro a la 'embestida' que le propinó Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia para que sus seguidores no cargaran contra el italiano, el incidente sigue ocupando muchos titulares.

En el podcast 'Fast' en 'GP One', Carlo Pernat ha analizado lo que considera "un error muy, muy grave de Bezzecchi".

Para el reconocido agente de MotoGP, el piloto de Aprilia "puso a Marc Márquez en malas condiciones con esa caída".

De hecho, duda que si hubiera sido al contrario, Marco Bezzecchi se hubiera comportado como el de Cervera para evitar las críticas de sus seguidores.

"Solo me preguntaba, si hubiera sido Márquez quien hubiera hecho esa maniobra, ¿qué habría pasado?", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Al menos dos desaparecidos y un herido tras derrumbarse un edificio en obras en el centro de Madrid
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
  5. El Constitucional admite a trámite el recurso de Puigdemont contra la decisión de no aplicarle la amnistía
  6. El Gobierno aprueba el uso medicinal de cannabis acotándolo al ámbito hospitalario