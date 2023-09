El Gran Premio de la India llega al calendario de MotoGP cargado de polémica. Ahora se entiende la marcha de la Fórmula 1 del país asiático. El 'Gran Circo' organizó allí dos grandes premios, en 2011 y 2013, encontrándose un caos burocrático totalmente inaceptable para una competición de estas características.

Ahora MotoGP se puede poner perfectamente en la piel de la F1. La máxima categoría del motociclismo mundial está sufriendo muchos problemas para poder llevar a cabo la organización del gran premio de manera correcta y coordinada.

Por lo pronto, según el medio 'Speedweek', algunos periodistas y miembros de equipos han sido víctimas de estafas con los precios de los alojamientos, de los transportes e incluso con la obtención del visado que les permite entrar al país.

Un portavoz del equipo Aspar Team ha confirmado estos sucesos a través de unas declaraciones: "Hay un montón de equipos que están todavía sin visados. Nosotros tenemos 21 visados de 26. Y vuelan hoy o mañana".

El medio citado anteriormente estima que los equipos grandes se gastaran en transporte alrededor de unos 8.000 euros, mientras que los grandes, 20.000. Una agencia de hostelería ha asegurado que "será el Gran Premio más caro de todos los tiempos".

Problemas con el circuito

La situación va más allá de estafas en visados y hoteles. Por si fuera poco, el circuito no está listo para correr y de momento no está homologado según 'MotoSprint'. "Vimos algunos videos. Hay 2 o 3 curvas donde la pared está bastante cerca", aseguraba Álex Márquez que no confirmó que el circuito fuera seguro.

"Pero tenemos que ser muy, muy claros en ese punto. Si es seguro o no. Y lo veremos en los FP1 cuando estemos encima de la moto", añadió el piloto español.