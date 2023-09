Dani Pedrosa impresionó este fin de semana en el Gran Premio de San Marino. Fue cuarto y estuvo muy cerca del podio. E incluso se ha hablado de qué resultados podría conseguir si fuera piloto titular en la marca KTM.

Y en la escudería alucinan con su rendimiento. Esteban García cree que estaría preparado para correr toda la temporada: "Con Dani todo es posible. Teníamos nuestras dudas, porque aquí hay muchos italianos que vienen a rodar mucho a esta pista y van fuerte, aunque sea con una moto de calle...".

"Dani es muy perfeccionista, pero yo también lo soy. Me gusta estar a la altura y es un reto interesante. Se aprende mucho con Dani y es una gran responsabilidad estar con él en el box, porque tienes que estar a la altura de un piloto como él, y como persona también, pero me gusta y por eso estamos aquí", ha señalado el técnico de KTM.

Para estar en la parrilla Dani "tiene nivel": "Tiene el nivel de pilotaje para correr una temporada entera. Lo demostró en Jerez y aquí, donde el podio era nuestro en las dos carreras".

"Dani es un piloto que no le gusta ser famoso por haberla liado. Nosotros venimos aquí a hacer pruebas de piezas y ser protagonistas por tirar a un tío no es lo mejor y no mola. Y para adelantar en MotoGP, y más a Pecco, que frena tardísimo y la Ducati frena muy bien, sólo había que apoyarse en él, y eso es complicado porque no estábamos aquí para eso", ha sentenciado el de KTM.

Elogios a Pedrosa

Pecco Bagnaia, líder del mundial de MotoGP, elogió el pilotaje del español: "La historia de Dani lo dice todo. Es impresionante seguirle en la pista. Va fino, fino, fino, por el sitio, como si llevase la moto por raíles. Su estilo es el más bello de todos. En una palabra: es perfecto".

"Su estilo de pilotaje es el más bello de todos", dijo el de Ducati.