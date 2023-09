Cinco victorias acumula Pedro Acosta en este mundial 2023 de Moto2. Es líder del campeonato con 211 puntos y sin duda el piloto más preparado para dar el salto a MotoGP cuanto antes. En su equipo, KTM, lo saben.

Esta semana se están celebrando test de cara a la próxima temporada. Pero Acosta no está en ellos. "Hubo contactos, pero es un test IRTA. No son test privados", ha explicado en declaraciones a 'As'.

Y celebra la disposición que está mostrando su marca: "Lo que me gusta es que por parte de KTM hacen mucho énfasis de que me suba a la moto. Hay muchas ganas de que yo me suba a la moto. Me veo contento por ese lado. No se puede hacer nada porque es un IRTA".

"Al final me están empujando para que me suba a la moto. No voy a decir que me vaya a subir antes de Valencia. Están empujando mucho para eso, para ver cómo se encuentra la manera. Tenemos que estar tranquilos, confiar en ello y ya se verá", dice el piloto español.

Su victoria en Misano

Acosta sigue dando pasos hacia el título en Moto2: "Tenemos que estar contentos, hemos recuperado la distancia en el campeonato y ahora estamos más tranquilos. Ahora se pueden hacer carreras jugando un poco con el límite".

Y reflexiona sobre lo ocurrido este año: "Yo soy el que puede hacer cagadas muy grandes como fueron las de Le Mans o puede salvar los muebles como se ha estado haciendo en Austria, en Assen o en Silverstone. Creo que estamos en el camino". Acosta está madurando y en KTM ya le ven como piloto de MotoGP para el futuro.