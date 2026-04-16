Un campeón de MotoGP se rinde a Márquez y Rossi: "Han conseguido cosas que nunca creímos posibles"

El expiloto italiano ha repasado la actualidad de la temporada, además de ofrecer su opinión sobre los históricos logros de dos de los pilotos más laureados de todos los tiempos.

La temporada 2026 de MotoGP ha arrancado más intensa que nunca, con una gran novedad de sorpresas en los tres grandes premios disputados hasta ahora. Marco Lucchinelli ha analizado la actualidad de la categoría reina y varias de las polémicas envueltas en la competición, además del histórico legado de Marc Márquez y Valentino Rossi en la competición.

Recordó la histórica rivalidad entre el catalán y el italiano: "Márquez y Valentino, que han conseguido cosas que nunca creímos posibles". Calificaba como "impensables" para su época las hazañas que ambos lograron y apreciaba un gran cambio en MotoGP: "Las motos de hoy son brutales". Luego pasó a analizar la temporada 2026.

Sobre Marc y su inicio de temporada por debajo de las expectativas también habló: "Ha empezado de forma diferente porque el Márquez al que nos acostumbramos a ver ganar la mayoría de las carreras el año pasado no está aquí". Pero añadía que este bajón le parece "perfectamente justo" teniendo en cuenta su "tan poco convencional temporada pasada".

Luego pasó a explicar el polémico duelo que el nonacampeón vivió con Pedro Acosta durante la 'Sprint' de Tailandia: "No debió haber sido penalizado, pero Márquez sabía que estaba en el ojo del huracán; lo anticipó, previó el futuro". Por último, comentó el espectacular estado de forma de Aprilia.

"Apriliaestá rindiendo a un gran nivel, lo sé desde hace un año. Quizás les falte un piloto, pero como moto y como equipo, son realmente fuertes", explicaba el expiloto. Señalaba así a su compatriota Marco Bezzecchi, actual líder de la clasificación, pero al que ve con dudas para permanecer en cabeza.