Una leyenda elige entre Márquez, Rossi y Agostini: ¿Quién es el mejor de la historia de MotoGP?

Jim Redman, hexacampeón del mundo, ha resaltado cinco nombres como los mejores de todo el tiempo, aunque se ha decantado por uno de ellos por su "pilotaje imposible".

Marc Márquez es considerado uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP. Junto al eneacampeón hay otros corredores como Valentino Rossi, su acérrimo rival, Giacomo Agostini, el piloto más laureado de la categoría reina, Jorge Lorenzo, Casey Stoner y muchos más, que podrían optar a dicha distinción.

Pero, ¿Quién es el mejor de la historia de MotoGP? Esta cuestión siempre genera debate entre los expertos y seguidores del motociclismo. Sin embargo, no hay nadie mejor que un expiloto y leyenda del deporte para decidir cuál es el mejor.

Es por ello que Jim Redman, hexacampeón del mundo, ha señalado cuáles son los cinco mejores pilotos y se ha decantado por uno de ellos. En concreto, el británico ha señalado a Mike Hailwood, Agostini, Kenny Roberts, Rossi y a Marc Márquez.

En su lista personal, ha ido ordenándolos cronológicamente debido a que ha corrido con ellos y los ha visto correr fuera de la pista. Sobre Hailwood, Agostini y Roberts, Redman ha destacado la importancia que tuvieron sentando precedentes en el motociclismo.

Sin embargo, del 'Il Dottore' y el de Cervera ha destacado los aspectos imprescindibles por los que han ganado tanto. Del italiano ha resaltado su inteligencia, ya que "sabía exactamente dónde golpear, esa era su genialidad". Y del ilerdense, su capacidad para ir "más allá del límite", pese a las consecuencias.

Cinco pilotos, un ganador

Pese a los halagos que ha dedicado a los pilotos, Redman ha tenido que mojarse y elegir cuál de ellos es el mejor de la historia. "Si me preguntas a mis 94 años quién es el más grande que he visto, solo hay una respuesta: el chico que hizo que lo imposible fuera una rutina", afirma el expiloto refiriéndose a Marc Márquez por su "pilotaje imposible".

"Cinco nombres, cinco héroes, cinco maneras distintas de pilotar con maestría una moto. Hailwood me enseñó que hay que respetar a la máquina; Agostini, que la paciencia es un arma; Roberts, que el límite no es un muro, sino un lugar donde vivir; Rossi, que el piloto más rápido no es siempre el que más velocidad tiene, sino el que tiene más inteligencia", señala sobre lo aprendido de ellos.

Pero para Márquez, tiene unas palabras reservadas. "Márquez me enseñó que todo lo que creía sobre las carreras tenía un techo que no sabía que existía. Cada gran piloto que he conocido vive para ese momento, pero solo uno lo convirtió en toda su vida. Me pasé toda mi vida queriendo estar dentro del límite. Marc Márquez me hizo darme cuenta de que el límite nunca estuvo donde yo pensaba", concluye Redman.