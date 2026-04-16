La apuesta de un expiloto de MotoGP sobre el futuro de Marc Márquez: "Quiere ganar el Mundial y..."

Marco Melandri ha debatido acerca de qué decisión tomará el vigente campeón de cara a la próxima temporada, y el italiano confía en que este puede ser su año.

¿Seguirá compitiendo Marc Márquez en MotoGP? Esta es la pregunta que miles de aficionados de la categoría reina se hacen acerca del futuro del eneacampeón del mundo. El de Cervera se encuentra en su último año de contrato y está sumido en una encrucijada en la que tendrá que decidir si renovar con Ducati, cambiar de equipo o retirarse.

A sus 33 años, Márquez todavía sigue rindiendo al máximo nivel, pese a los malos resultados que ha obtenido al comienzo de temporada, y ansía defender su título como campeón. Para ello, deberá remontar la diferencia de puntos que hay entre él y Marco Bezzecchi. Algo que el propio Marc confía en lograr.

La mayor duda que rodea al vigente campeón es su continuidad, una cuestión que ha abordado Marco Melandri, expiloto de MotoGP. "Lo veo sobre la moto de una manera tan poco natural que me da la impresión de que quiere ganar el Mundial y luego retirarse...", valora el italiano, al ser preguntado sobre si Márquez continuará o no, por Davide Valsecchi en el podcast 'Chiacchiere da box'.

De esta forma, el expiloto cree que el objetivo del piloto español sería dar todo su potencial este año para ganar y culminar su carrera por todo lo alto. En cambio, Lorenzo Savadori, campeón mundial de Superbikes, cree que "continuará" corriendo independientemente del resultado de este campeonato.

"Personalmente, no lo sé con certeza, pero creo que Márquez continuará. Creo que también hubo un problema físico detrás del rendimiento de Marc en Texas. Pero mi impresión es que claramente quiere intentar ganar y, en cualquier caso, quiere seguir compitiendo", concluye Savadori.