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El jefe de Aprilia analiza el cambio de Bagnaia por Jorge Martín: "Puede ser beneficioso"

Massimo Rivola ansía tener a dos pilotos italianos y, en caso de que Bezzecchi se consagre campeón este año, a dos campeones del mundo, pese a la salida de 'Martinator' a Yamaha.

El jefe de Aprilia analiza el cambio de Bagnaia por Jorge Martín: "Puede ser beneficioso"El jefe de Aprilia analiza el cambio de Bagnaia por Jorge Martín: "Puede ser beneficioso"Getty

La salida de Pecco Bagnaia de Ducati está prácticamente materializada. El piloto italiano llegará a Aprilia en 2027, supliendo la posible marcha de Jorge Martín a Yamaha, después de acumular malos resultados con los de Borgo Panigale en 2025 y principios de esta temporada.

Acerca de la llegada de Pecco al rival directo de Ducati, Massimo Rivola, jefe de Aprilia Racing, se ha mostrado optimista. En caso de que se haga oficial el fichaje del bicampeón de MotoGP, los de Noale podrían tener a dos campeones de la categoría reina sobre sus motos.

"Al fin y al cabo, nos complace incorporar pilotos de otros fabricantes y revitalizarlos. Los cambios pueden ser beneficiosos", asegura Rivola, bendiciendo el aterrizaje de Bagnaia en Aprilia en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport'.

Junto con Marco Bezzecchi, Aprilia tendrá una dupla italiana y, en caso de que 'Bez' se consagre campeón este año, campeona del mundo. Sin embargo, eso supondría la salida de otro campeón como es Jorge Martín.

"Para nosotros, Jorge representa una especie de apuesta exitosa: a pesar de todos los problemas, siempre hemos creído en él. La actitud despreocupada de Martín es producto de la actitud de Aprilia, que no lo abandonó en su momento de sufrimiento. De hecho, lo apoyó durante su crisis, salvándolo de tomar decisiones precipitadas", confiesa Rivola sobre 'Martinator'.

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