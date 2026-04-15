Espargaró, sobre la pareja Márquez - Acosta en Ducati: "Incluso sin la moto al 100%..."

Pol Espargaró, piloto probador de KTM, cree que si Marc y Pedro Acosta se juntan en Ducati todos los demás pilotos deberían temer.

Si Marc Márquez y Pedro Acosta comparten equipo la temporada que viene en Ducati, todos los demás pilotos de la parrilla lo pasarán mal. Esa es la apuesta que ha hecho Pol Espargaró, piloto probador de KTM, que conoce muy bien al joven piloto murciano. Se podría crear un 'Dream Team'.

Está convencido de que es la pareja del "presente y futuro": "Si esto llega a producirse yo creo que es el presente y el futuro. No hay ninguna duda".

"No sé si habría cinco tipos, no sé si podrían contarse con los dedos de una mano, el talento descomunal que tiene Pedro en el campeonato del mundo de MotoGP. Quizás me sobraría algún dedo", dice en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

"Tener dos tipos, uno como Marc, que es un presente y pasado, pero sigue siendo un presente -veremos a ver si también un poquito de futuro si es capaz de resolver esta lesión en el hombro-, pero con Pedro... van a tener un futuro brillante", pronostica el piloto probador de KTM.

Incluso aunque la Ducati no sea la moto más dominante: "A pesar de que la moto no esté al 100% saben que van a tener un piloto para muchos años en caso de que firme por Ducati y eso va a ser una desgracia para todos los demás. Vamos a tener que verlo y sufrirlo cada fin de semana".

"El mercado es así y hay que aceptarlo y nosotros tenemos que ser mejores que los demás haciendo una mejor moto para brindarle a los pilotos que van a venir a la fábrica un mejor material para luchar contra talentazos como Pedro", cierra un Espargaró que asume que perderán a Acosta para la temporada que viene.