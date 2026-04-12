La reacción de Bezzecchi a los números que le comparan con Rossi y Márquez: "Es un privilegio, pero..."

El piloto italiano empieza a romper las estadísticas con cinco victorias consecutivas los domingos, algo que solo está a la altura de nombres como Valentino Rossi o Marc Márquez, entre otros.

Marco Bezzecchi ha empezado la temporada al igual que terminó la pasada. El piloto de Aprilia ha logrado un pleno de victorias los domingos, que sumadas a las que consiguió en las últimas dos citas del año pasado (Portugal y Valencia), hacen que el italiano lleve cinco victorias consecutivas y liderando todas las vueltas.

Números de récord que solo se pueden comparar con los más grandes. Giacomo Agostini (20), Mick Doohan (10), Marc Márquez (10) o Valentino Rossi (7) son algunos de los nombres que Bezzecchi tiene por delante, algo que para el italiano es increible.

"Me quedo sin palabras al escuchar mi nombre junto a leyendas como Vale o Marc. Es muy difícil describir lo que siento", comentó el piloto de 27 años, según recoge 'Motosan'.

Sin embargo, el actual líder del Mundial admite que a pesar de los números, hay que seguir enfocado en hacer las cosas bien: "Es un privilegio, pero también una presión. Al final son números, tenemos que seguir centrados".

La próxima parada del calendario de MotoGP será Jerez, donde Bezzecchipodrá seguir ampliando su buena racha y su liderato en el campeonato. Sin embargo, en el trazado español se espera una reacción tanto de Ducati como de Márquez en un inicio de temporada complicado en el 'box' de la escudería italiana.