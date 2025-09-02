Llega Barcelona
La ilusión de Jorge Martín: "Estoy empezando a sentirme más cómodo ahora..."
El de Aprilia fue cuarto en el Gran Premio de Hungría. Su mejor resultado después de varios meses de calvario por las lesiones.
Poco a poco Jorge Martín está encontrando los límites de la Aprilia. En el Gran Premio de Hungría fue cuarto, a un pasito del podio. Su mejor resultado después de la terrible lesión que sufrió a principio de la temporada. Se muestra ilusionado y con ganas de "seguir construyendo confianza".
En declaraciones ofrecidas por el equipo Aprilia, Martín analiza la cita de Montmeló de este fin de semana en MotoGP: "No puedo esperar a llegar a Barcelona, tengo muchos buenos recuerdos del año pasado. Esta es una pista que realmente me gusta, donde siempre me ha ido bien en los últimos años".
"Estoy empezando a sentirme más cómodo en la moto ahora, y creo que esta será una carrera importante para continuar construyendo confianza, ganar familiaridad con la moto y continuar con nuestro camino siguiendo el mismo enfoque que tuvimos en Balaton", dice el actual campeón del mundo.
Su compañero, Marco Bezzecchi, también se muestra emocionado por la cita de Barcelona: "Estoy extremadamente feliz de ir a Barcelona, es una pista que realmente me gusta mucho".
"Es más, el circuito siempre está lleno de gente y fans, así que eso me anima aún más. Sobre todo, realmente quiero volver a la moto. Como siempre, intentaremos dar lo mejor de nosotros", dice el italiano, que se está convirtiendo en uno de los rivales de Marc Márquez en las últimas carreras.