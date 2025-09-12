Aldeguer… ¿la amenaza de Bagnaia en Ducati? "Vestir de rojo lo más pronto posible..."

En Italia ya hablan de la salida de Pecco Bagnaia y uno de los hombres que espera ese asiento es el joven Fermín Aldeguer.

Después de que 'La Gazzetta dello Sport' apuntara a la salida de Pecco Bagnaia de Ducati a final de la presente temporada, Fermín Aldeguer ya se postula como su sustituto. Tiene contrato con el equipo oficial y sería su recambio natural. Pero al italiano todavía le resta un año de contrato.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo', Aldeguer ya espera la oportunidad: "Yo espero lo más pronto posible, pero cuando esté preparado".

Y cuando le preguntan si puede ser en 2027 su reacción lo dice todo: "Ojalá...".

Su objetivo en MotoGP es ganar. No lo ha logrado en su año rookie pero sí ha logrado muy buenos resultados: "Ganar es una cosa que se puede llegar a poner como objetivo porque creo que a cualquiera de la parrilla le gustaría ganar. Es verdad que hemos estado un par de veces cerca, pero bueno, creo que ahora mismo no es mi primer objetivo".

"Simplemente toca seguir buscando esa velocidad que estamos teniendo, cada vez estar más cerca de las posiciones delanteras, sobre todo de las distancias con Marc que en este caso es el más rápido y, bueno, seguir ganando experiencias", apunta el piloto murciano.

Su relación con los hermanos Márquez

Ha generado más "vínculo" con Alex: "Yo creo que por Alex, que al ser mi compañero al final se crea un poco más de vínculo, y Alex y Marc que son muy cercanos. Siempre están juntos. Entonces en Tailandia, en los primeros test, en el evento de Bangkok, que se pasaba mucho rato sin hacer nada, pues como que me acogieron, porque al final estaba yo solo con mi asistente y ellos también, entonces nos fueron acogiendo muy bien".

Su relación con ambos es muy buena: "Es verdad que en años anteriores hemos ido a entrenar juntos a veces, pero ha sido más cuando hemos sido compañeros de equipo por parte de Alex que me ha acercado un poco a Marc".