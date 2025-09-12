La reflexión de Carreño sobre la ausencia de Carlos Alcaraz en la Copa Davis

Carlos Alcaraz liderará a España en la fase de grupos de la Copa Davis capitaneada por Ferrer

El gijonés se ha congratulado del nivel del tenis español viendo la convocatoria de David Ferrer a pesar de contar con las bajas de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers.

Con vistar a las Finales de Bolonia de la Copa Davis 2025, España se juega el pase mañana en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella ante Dinamarca.

Pablo Carreño, que regresa a la convocatoria de la selección, será el encargado de medirse al número 1 danés, Holger Rune.

Ese partido debería haber sido para Carlos Alcaraz, pero el murciano se bajó por descanso de la ronda previa a las finales tras alzar el US Open.

Sin embargo, el gijonés considera que España tiene 'fondo de armario' para suplir la baja del número 1 del mundo.

"Creo que somos unos privilegiados: España es un país que tiene muchos jugadores de muy buen nivel. A cualquier otro equipo le quitas el número uno, el número dos y su número uno de dobles... y prácticamente no puede ni venir a competir", ha explicado a 'Punto de Break'.

"Nosotros, al final, estamos viniendo con jugadores como Jaume, que está 40 del mundo y viene de hacer cuarta ronda en US Open; Pedro, que también ha estado ahí; Carballés, que ha ganado títulos ATP... creo que tenemos mucho fondo de armario", ha añadido.

Carreño es consciente de que con Carlitos todo sería más sencillo, pero confía en que la 'Armada' consiga el pase para las Finales.

"Está claro que no somos Carlos Alcaraz todos, pero creo que podemos competir y sacar la eliminatoria adelante, que va a costar, claro, pero estamos de sobra capacitados", ha zanjado.