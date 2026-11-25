Andrea Dovizioso considera que "Valentino necesitaba amigos y un entorno adecuado para vivir bien y poder sacar todo su potencial".

Andrea Dovizioso, un mítico de la última década en MotoGP, ha tratado en su podcast el gran debate que ha surgido a raíz del décimo título de Márquez.

¿Es ya Marc mejor que Valentino Rossi? El expiloto italiano destaca que "son dos fenómenos totalmente distintos, con un enfoque diferente, con amigos diferentes, pero ambos son fascinantes".

A Dovi, que conoce muy bien a ambos, no le sorprende que haya mala relación entre los dos: "Hemos tenido la suerte de vivir los momentos más intensos, así que puedo entender que uno odie al otro, que los aficionados odien al otro. Incluso por lo que pasó en el pasado".

Por último, el compatriota de Valentino explica que "Marc ha sido y es un campeón con características diferentes".

Y ahí está la gran diferencia entre ambos: "Valentino necesitaba amigos y un entorno adecuado para vivir bien y poder sacar todo su potencial. Marc, en cambio, tiene más técnica, mucho talento y mucho instinto".