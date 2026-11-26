Los detalles Los docentes han entrado en el vestíbulo de la Generalitat en una acción sorpresa, mientras otro grupo de maestros se concentraba en la plaza Sant Jaume profiriendo gritos a favor de la escuela pública.

Este jueves, alrededor de cincuenta profesores se han encerrado en la planta baja del Palau de la Generalitat en Barcelona, en una jornada de huelga para demandar mejoras en la educación pública. La acción sorpresa se ha llevado a cabo mientras otro grupo de docentes se manifestaba en la plaza Sant Jaume. Los Mossos d'Esquadra han comenzado el desalojo de los profesores. La huelga, convocada por el sindicato Ustec junto a otros, coincide con la campaña electoral para las elecciones generales del 29N. Los encerrados planean entregar una carta al presidente Salvador Illa, pidiendo resolver el conflicto con el Departamento de Educación.

A primera hora de este jueves, una cincuentena de profesores se ha encerrado en la planta baja del Palau de la Generalitat en Barcelona, en el marco de una nueva jornada de huelga para exigir mejoras en la escuela pública.

Los docentes han entrado en el vestíbulo de la Generalitat en una acción sorpresa, mientras otro grupo de maestros se concentraba en la plaza Sant Jaume profiriendo gritos a favor de la escuela pública. Hacia las 09:00 horas, los Mossos d'Esquadra han desalojado a todos los docentes que se habían encerrado, sin que consten incidentes.

El paro de hoy coincide con la recta final de la campaña electoral para las elecciones generales del 29N y está convocado por el principal sindicato del sector, Ustec, junto con CGT, Intersindical, COS y CNT, además de contar con el apoyo de la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC).

Según fuentes de Ustec y de CGT, los encerrados tienen intención de entregar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una carta en la que le solicitan desencallar el conflicto con el Departamento de Educación "dada la inacción de la consellera (de Educación) Esther Niubó".

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