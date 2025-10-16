Ahora

25,47%

El BBVA fracasa en su intento de OPA al Banco Sabadell tras no llegar ni al 26% del capital

¿Por qué es importante? Al no llegar a la cuantía necesaria, la operación iniciada por la entidad vasca ha quedado sin efecto y no habrá fusión entre ambos bancos.

Imagen del edificio de BBVA y Sabadell.

El BBVA ha fracasado en su OPA al Banco Sabadell tras no conseguir ni el 26 % del capital de la entidad, por lo que la operación ha quedado sin efecto, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad vasca ha logrado hacerse con 1.272.671.801 acciones, que representan un 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y un 25,47% de los derechos de voto de la sociedad afectada, en este caso la catalana.

Por tanto, la oferta ha tenido un resultado negativo al "no haber sido alcanzado el límite mínimo fijado por el oferente para la validez de la misma". En consecuencia, a aquellos que sí han aceptado la oferta se les devolverán las acciones.

"Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante, y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso", ha afirmado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

Pese a no completar la OPA, Torres Vila ha asegurado que BBVA "mira al futuro con confianza y entusiasmo": "Contamos con un banco en su mejor momento, un equipo comprometido, y una hoja de ruta clara para seguir creciendo y creando valor para nuestros accionistas, clientes y la sociedad".

