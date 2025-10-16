Ahora

Ya tiene un plan

Carlos Alcaraz señala su primer gran objetivo para 2026

El número 1 del mundo está obcecado con mejorar sus resultados en el Open de Australia, Grand Slam en el que nunca ha pasado de cuartos de final.

Carlos Alcaraz

En la previa de su debut en el Six Kings Slam ante Taylor Fritz este jueves, Carlos Alcaraz concedió una entrevista a 'Marca' en la que, entre otros aspectos, habló de su gran cuenta pendiente.

Y esta no es otra que el Open de Australia, primer Grand Slam del año y el único que no ha podido levantar hasta la fecha (tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open).

"Sí que lo tengo marcado porque Australia siempre es uno de los objetivos a principios de cada año. En Melbourne siempre he jugado un tenis bueno, pero me ha costado llegar a las rondas finales. Este año voy a prepararme lo mejor posible para al menos pasar de cuartos", afirma.

Para llegar en las mejores condiciones a Melbourne, ciudad que acogerá el 'major' del domingo 18 de enero hasta el 1 de febrero, Carlitos, en principio, no disputará antes ningún torneo.

"Voy a estar en casa preparándome, haciendo una buena pretemporada e iré para allá directo. De momento ese es el plan, pero ya se sabe que en el tenis todo puede cambiar", explicó el número 1 del mundo.

Por el momento, tras el Six Kings Slam, Alcaraz jugará el Masters 1000 de París, las ATP Finals y las finales de la Copa Davis. Después, a pensar en Australia.

