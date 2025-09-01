Ahora

La llamativa reflexión de Márquez sobre el circuito de Montmeló: "Lo detestaría si no fuera..."

El de Cervera analiza el próximo destino de MotoGP. Un trazado en el que no puede explotar del todo su estilo de pilotaje.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Marc Márquez encara los próximos grandes premios con el principal objetivo de cerrar lo antes posible su noveno título mundial. El de Ducati está cerca de cerrar el campeonato de manera matemática aunque ya ha asegurado que no se va a apresurar ante la posibilidad de ser campeón.

La próxima parada en la que Marc quiere acercarse un poco más al título es el Gran Premio de Catalunya, en el circuito de Montmeló. Márquez ya avisó de que no es uno de sus circuitos favoritos y que su hermano Álex, su principal perseguidor en el mundial, va a ser muy fuerte en este trazado.

A pocos días de que se celebre uno de los grandes premios más míticos del calendario, Marc deja una sorprendente reflexión sobre el circuito de Montmeló: "Montmeló me gusta porque es el circuito de casa, pero lo detestaría si no lo fuera. Si el circuito estuviera en la otra punta del mundo, sería al último que iría".

"Pero al ser la carrera de casa, siempre es un gran premio muy especial. No es que el circuito sea feo, al contrario, es de los más bonitos del calendario, pero es de los que más me ha costado siempre", ha reconocido Marc en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

