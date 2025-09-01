GP de Cataluña de MotoGP: Horarios, fechas y dónde ver la carrera en Barcelona

Después del nuevo circuito de Balanton Park en el GP de Hungría, llega el momento de la carrera en Montmeló, un episodio que puede ser decisivo de cara a la resolución de este campeonato del mundo.

Este fin de semana dará comienzo el GP de Cataluña. Un Gran Premio que podría ser la antesala del desenlace del campeonato del mundo y es que los resultados en Barcelona determinarán si Marc Márquez puede o no puede ser campeón del mundo en Misano, la siguiente parada. El de Cervera es imparable, ya acumula siete dobletes consecutivos y, aunque Montmeló no sea un circuito que se le dé especialmente bien, es el piloto a batir.

Álex Márquez intentará resarcirse y desempeñar un buen papel después de atravesar una dinámica complicada. Por otra parte, Jorge Martín buscará consolidar las buenas sensaciones que experimentó durante el GP de Hungría, donde terminó cuarto después de realizar doce adelantamientos.

Pedro Acosta y Marco Bezzecchi completaron el podio en el nuevo circuito de Balaton Park y pretenderán complicarle la vida al imbatible Marc en Barcelona.

Horarios y dónde ver

El sábado seis de septiembre se disputará la clasificación del GP desde las 10:50h y la carrera sprint, a 12 vueltas, será a las 15:00h. El domingo siete será el turno de la carrera principal, a 24 vueltas, a partir de las 14:00 horas. Previamente, a las 12:15h, se celebrará la carrera de Moto2 a 21 vueltas y antes, a las 11:00h, se disputará la prueba de Moto3 a 18 vueltas.

El desenlace de este GP se podrá seguir a través de 'Dazn' y de 'Movistar'. Aparte, la web de 'laSextadeportes' realizará una amplia cobertura de la carrera.