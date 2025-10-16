Ahora

Con cargas policiales

Disturbios en la Universidad Autónoma de Barcelona ante la presencia de Vito Quiles

El contexto El agitador ultraderechista había promocionado su presencia en un acto que no recibió la autorización de la Universidad Autónoma de Barcelona para celebrarse.

Cargas policiales durante una protesta en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra se han visto obligados a intervenir en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para evitar enfrentamientos entre grupos de seguidores y detractores del agitador ultraderechista Vito Quiles, que había anunciado su presencia en el centro para la celebración de un acto que no contaba con la aprobación de la Universidad.

El agitador, que pretendía llevar a cabo una charla como las que llevaba a cabo Charlie Kirk, el activista trumpista asesinado en un campus estadounidense de un disparo, ha acudido igualmente a la Universidad, encontrándose dos bandos claramente enfrentados.

En la plaza Cívica del campus de la UAB en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), decenas de estudiantes se han concentrado desde primera hora de la mañana de este jueves para impedir el acto que había anunciado Quiles por redes sociales para el mediodía.

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un cordón de seguridad y han tenido que actuar en diversas ocasiones para mantener la separación entre un grupo de apoyo a Quiles y los manifestantes contrarios. El acto de Quiles, que al final se ha reducido a una corta charla, cuenta con el apoyo de miembros de la entidad S'ha acabat, una organización de jóvenes favorables a la unidad de España que nació durante el procés.

Quiles quería comenzar en la UAB un tour por diferentes universidades españolas, entre ellas de Sevilla, Valencia, Madrid, Pamplona y Tenerife.

