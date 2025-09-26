La balanza fiscal, el origen detrás del reclamo independentista del 'España ens roba'

Los detalles La balanza fiscal es la diferencia entre los ingresos que un territorio aporta y el gasto público que recibe del Estado y los catalanes, según sus cálculos, sitúan a Andalucía como la CCAA con el mayor superávit.

Este viernes, Jordi Turull, secretario general de Junts, reavivó el discurso de 'Andalucía nos roba', acusando a los andaluces de financiar gastos con el dinero de los catalanes. Esto surge tras las deducciones fiscales anunciadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno para gimnasios y gastos veterinarios. El discurso es una variación del lema independentista 'España nos roba', basado en la balanza fiscal española, que señala que Cataluña aporta más de lo que recibe. Junts ha exigido la publicación de estas balanzas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pero Hacienda ha ofrecido solo la base de datos para que las comunidades las calculen. Cataluña, según cifras de 2014, es la segunda comunidad que más aporta, detrás de Madrid, mientras que Andalucía es la que más superávit tiene. Según cálculos de Junts, el déficit catalán en 2021 y 2022 fue de 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, cuando consideran que lo justo sería entre un 2% y un 4%.

Y es que el 'Andalucía nos roba' es un 'remake' del clásico del independentismo catalán 'España nos roba'. Una afirmación cuyo origen está en la balanza fiscal española, es decir, la diferencia entre los ingresos que un territorio aporta y el gasto público que recibe del Estado. Lo que defienden es que Cataluña aporta más de lo que recibe y que, por tanto, sale perjudicada porque tiene un déficit fiscal desorbitado, lo que les sirve para reclamar mayor soberanía fiscal.

Entre las reivindicaciones de la formación catalana para apoyar la investidura de Pedro Sánchez estaba la publicación de esas balanzas fiscales, algo que Hacienda se comprometió a hacerlo, pero que lo ha realizado con truco: ofreciendo a las comunidades autónomas la base de datos para que ellas mismas confeccionaran sus propias balanzas fiscales.

Por ello, aquí es donde está la discrepancia porque esa balanza se puede calcular de dos formas y Hacienda asegura que no hay una metodología consensuada de ambas. Según esos últimos números aportados desde el Ministerio (2014), Cataluña está entre las cuatro comunidades aportadoras (las más ricas), concretamente en la segunda posición por detrás de la Comunidad de Madrid.

Y, basados en esas cifras, se refieren particularmente a Andalucía porque de todas las demás es la que más superávit tiene. Además, según sus propios cálculos, el déficit de Cataluña rondaba en 2021 y 2022 los 22.000 millones de euros. Algo que es casi el 10% del PIB cuando lo asumible sería para ellos, en solidaridad con las comunidades menos ricas, entre un 2 y un 4%.

