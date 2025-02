Bastianini preocupa a Pedro Acosta con su análisis de la KTM

Aunque KTM ha mejorado, sus sensaciones en los test de Sepang no han sido las mejores. Se siguen viendo claramente por detrás de Ducati... y quizá Yamaha les haya podido adelantar. Tienen una alineación espectacular: Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales y Enea Bastianini.

El último, en palabras que recoge 'Motorsport', ha lanzado un preocupante mensaje sobre el rendimiento de la moto. Porque no se siente nada cómo sobre todo en las curvas, donde siente que la moto le "cuesta girar".

"Sé dónde he perdido tiempo. He visto vídeos, he mirado los datos y también sé que la velocidad de entrada en curva actualmente es muy muy baja y me cuesta girar", dice el que fuera piloto oficial de Ducati la temporada pasada.

Eso sí, también ve puntos positivos tras estos entrenamientos: "Hemos mejorado mucho en frenada y estamos muy cerca, e incluso en tiempo por vuelta podemos hacer algo mejor respecto a los demás".

Preguntado por Ducati por el rendimiento que dio Alex Márquez el viernes con la Gresini, la satélite, reconoce que en dos sectores es donde estuvo toda la diferencia: "Comparado con ellos en el último sector estuvimos bien, e incluso en el primer sector, pero en el segundo y tercer sector, donde perdimos 0,7 o 0,8 segundos, que es demasiado".

KTM sigue aspirando a ser la segunda escudería en la tabla después de las Ducati. Pero les ha surgido un rival muy duro: Yamaha, con Fabio Quartararo, parece estar de vuelta en la pelea.