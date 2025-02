Las aspiraciones de Yamaha: "Queremos instalarnos en el top 5..."

En Yamaha tienen muchas aspiraciones en esta próxima temporada. La marca japonesa se ha fijado como objetivo volver a ganar el Mundial de MotoGP, para ello han llevado cambios. Uno de ellos, la llegada de Paolo Pavesio que sustituyó Lin Jarvis como Director General de Yamaha Motor Racing.

El italiano relató cómo fue su 'fichaje' como Director General de Yamaha, sin ser ingeniero: "Nishida me ofreció el puesto y le dije que yo no era ingeniero. Y él me respondió que de ingenieros ya teníamos suficientes, y que son muy buenos. No pretendo ser mejor que nadie en su rol específico, sino intentar que todas las piezas encajen".

Paolo Pavesio se muestra optimista con Yamaha para este 2025: "Si partimos desde dónde lo dejamos en 2024 y damos un pasito más grande que el resto, podemos situarnos regularmente en el top cinco. Eso queremos, instalarnos en el top 5 a partir de mitad de año. Lo primero que debemos hacer es superar a Aprilia y a KTM".

En los test de invierno en Sepang, en el paddock de la marca volvieron a ilusionarse cuando Fabio Quartararo finalizó el tercero. No obstante, mantienen los pies en la tierra. "¿Ganaremos el título en 2025? Seguro que no. Sería estúpido decir eso, porque si fijas una meta inalcanzable, después generas frustración", afirma.

El Director General de Yamaha dejó claro cuál debe ser el propósito a este inicio de mundial: "Tenemos el objetivo de reducir la desventaja que nos separa de los que están arriba. La estamos reduciendo, y eso se ve en el cronómetro. Pero los demás no están parados. La clave será saber hasta qué punto seremos capaces de ser mejores que ellos, para reducir ese agujero lo más rápido posible". Un campeonato que le restan tres semanas para dar el 'pistoletazo' de salida.