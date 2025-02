La intrahistoria detrás de las peinetas entre Marc y Álex Márquez

En los test celebrados en Barcelona tras la conclusión de la última carrera de la temporada 2024 de MotoGP se hizo muy viral una imagen de Marc Márquez, ya con el mono y la moto roja, dedicándole una peineta a los trabajadores de Gresini en su paso por el box.

Entonces, el octocampeón lo explicó así: "Hubo la coña el fin de semana de que el martes estarían delante, y Álex ha sido el más rápido. Entraba por el box y sabía que estarían ahí, y me estaban haciendo gestos de que estaba detrás de ellos y me ha salido la peineta, pero con cariño eh".

"Ha sido un saludo muy cariñoso de parte de todo el team hacia él, pero nos lo ha respondido con una peineta", replicó un Álex que en aquella jornada fue más rápido que su hermano.

Pues bien, la semana pasada en el circuito de Sepang se vivió una situación muy parecida cuando el pequeño de los Márquez fue el más rápido del día.

Marc, que fue el más rápido en la simulación de carrera, le esperó en el 'pit-lane' para dedicarle una nueva peineta.

"Era coña, había visto la vuelta rápida que había hecho y digo, ahí ya no llegaré, aunque lo hubiera intentado, aunque hubiera puesto dos neumáticos, no llegaba allí", explicó el octocampeón a 'DAZN'.

Álex, como viene haciendo, se lo tomó con humor: "Digo, el ritmo de carrera… a ver qué tal. Creo que en las diez vueltas estábamos bastante parejos, me ha sacado 2 décimas, y al final me ha ganado, entonces ya uno a cero. Me he llevado una peineta de él esta vez, pero sí, está yendo muy bien".