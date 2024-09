Valentino Rossi no olvida. Aquel mundial de MotoGP de 2015 que se llevó Jorge Lorenzo y en el que tuvo varios enfrentamientos en pista contra Marc Márquez. Casi una década después, en el podcast de Andrea Migno, ha vuelto a la carga contra el ahora piloto de Gresini.

Ha sido durísimo contra Marc, acusándole de ser el piloto más "sucio" que ha visto en el mundial de MotoGP.

"Ninguno entre los campeones del motor ha luchado jamás para hacer perder a otro piloto, eso es lo que marca la línea. Generalmente, los que hacían ciertas cosas lo hacían por sí mismos, eran sucios para sacar ventaja, porque querían ganar. Nunca nadie ha sido tan sucio como él", dice el italiano.

Y continúa: "Es un piloto muy fuerte, un campeón. Siempre ha ido bastante límite, muy agresivo, pero en 2015 cruzó la línea. Si eres malo deportivamente o agresivo, hay muchos que rozan lo sucio y podría poner muchos ejemplos...".

La patada

Insiste en que no quiso tirarle y que "se cayó": "Intentó hacerme caer tres o cuatro veces y, afortunadamente, no me caí. Me acerqué mucho a él y lo miré para decirle: 'Basta, ¿qué coño estás haciendo?'. Sólo que nos tocamos. No quería tirarlo, pero se cayó. Me hizo perder el Mundial, también porque luego me hicieron salir último en Valencia".

Durante años ha repetido que "intentó ayudar a Lorenzo" en el mundial: "Si no tienes nada que ver, ni siquiera eres compañero de uno de los dos, hay que tener el respeto para no tocar los cojones a los demás. Simplemente tienes que hacer tu carrera, intentar ganar y punto. ¿Quién te obliga a hacer algo como esto? Pero en Sepang me hizo daño y me molestó durante toda la carrera".