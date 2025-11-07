¿'Dardo' de Acosta a Bagnaia?: "Ser compañero de Márquez no le viene mal..."

El murciano vuelve a recalcar su hambre por ganar carreras y señala las consecuencias de ser compañero de Marc. Para Pedro, es una experiencia positiva.

Ser compañero de Marc Márquez puede ser una de las tareas más difíciles a las que se pueda enfrentar un piloto de MotoGP. Prueba de ello ha sido el rendimiento que ha mostrado 'Pecco' Bagnaia durante esta temporada donde, por primera vez en tres años, el italiano ha estado muy lejos de la pelea del título.

La diferencia con Marc ha sido abismal e insalvable. A raíz del cambio de rendimiento de 'Pecco', muchas opiniones han surgido volviendo a remarcar lo complicado que es ser compañero de Márquez. Sin embargo, Pedro Acosta no le teme a ese desafío.

El murciano está convencido de que compartir 'box' con el nonacampeón del mundo debe ser una experiencia positiva, algo que para nada concuerda con la opinión general: "Al final es como en su día compartir box con Valentino Rossi. Lo que ha hecho Marc Márquez esta temporada es la mayor gesta que se ha visto en la historia del deporte. Tener al otro lado del box a un nueve veces campeón del mundo seguro que no le viene mal a nadie".

Acosta también analizó la posibilidad de poder luchar de tú a tú con Marc. En ese aspecto, se mostró mucho más prudente en unas declaraciones para 'Motorpasion': "Por ahora no he ganado ni una carrera, no puedo decir mucho más sobre esto. Creo que Marc ahora ha demostrado el nivel que tiene, tanto con la Honda, y ahora es el mejor piloto de la parrilla con la mejor moto. Marc está en el mejor momento de su carrera, o en el segundo mejor momento de su carrera deportiva".

Acosta peleará en Portugal y en Valencia por el tercer puesto del mundial. El de KTM es quinto pero aún tiene opciones de subirse al 'podio', eso sí, deberá batir a Marco Bezzecchi y 'Pecco' Bagnaia para conseguir tal gesta.