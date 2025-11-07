Nueva advertencia de Bagnaia a Ducati: "Si alguien puede explicarme algún día lo que pasó..."

El turinés no entiende la irregularidad del rendimiento en la Ducati y pone de ejemplo el fin de semana del Gran Premio de Japón, donde dominó de principio a fin.

'Pecco' Bagnaia ha tenido su temporada más complicada en Ducati. El turinés se ha visto sobrepasado durante prácticamente todos los grandes premios ante un Marc Márquez que le ha destrozado en términos de resultados. 'Pecco' ha culpado, en gran parte, a la moto de su mal ritmo.

Durante todo el año, Bagnaia ha estado mandando mensajes criticando el rendimiento de la Ducati. La escudería no ha tenido más remedio que aceptarlos aunque la diferencia entre 'Pecco' y Márquez daba algo de razón a Ducati en cuando al supuesto mal rendimiento.

Uno de los pocos momentos en los que 'Pecco' ha sido realmente competitivo sobre la moto fue, curiosamente en Japón. Marc se proclamó campeón en Motegi pero Bagnaia salió ganador de un gran premio que parecía que podía cambiar el rumbo del año del turinés.

Sin embargo, esa sensación se disipó rápido y eso es algo que 'Pecco' sigue sin explicarse a día de hoy. Bagnaia no entiende la diferencia de rendimiento de la moto de un gran premio a otro: "Creo que sí. Motegi fue el peor momento porque me confundió. Me hizo pensar que estaba de vuelta, pero luego me perdí. Sinceramente, si algún día alguien puede explicarme qué pasó allí, sería un alivio. Por primera vez en la temporada me sentí completamente cómodo con mi moto: podía hacer lo que quería y los resultados lo demostraron".

"Batí el récord del circuito, gané las dos carreras con un ritmo más rápido que el del año pasado. Fue increíble sentirme así otra vez. Pero luego, en Indonesia, volví a la realidad: fue probablemente mi peor fin de semana del año, tanto por sensaciones como por resultados y por la caída, que creo que fue una de las más extrañas de mi carrera", ha reconocido el italiano en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.