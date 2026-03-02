Caos total en la F1 para llegar a Australia: Mari Boya tendrá que hacer un día y medio de viaje evitando Oriente Medio

El piloto de la academia de Aston Martin tendrá que hacer varias escalas para evitar la guerra en Oriente Medio y poder llegar a Australia.

El patrocinador principal de la F1, la empresa Aramco, ha sufrido un bombardeo en plena semana de comienzo del mundial en el Gran Premio de Australia.

Está siendo una odisea para pilotos y equipos el llegar a Australia. 'Jugones', embarca con Mari Boya, piloto de la academia de Aston Martin, hacia el primer fin de semana de la Fórmula 1: "Es un caos total".

Tiene que evitar escalas en Oriente Medio: "Voy a Milán, Singapur y después Perth para acabar en Melbourne. Será como un día y medio de viaje".

Mientras en Bahréin hay algunos equipos atrapados por los bombardeos, con el espacio aéreo cerrado.

Y el calendario de la competición en el aire. Por una guerra que ha impactado de lleno en la F1.