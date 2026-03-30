La autocrítica más contundente de Marc Márquez: "Nos metimos solitos en el problema"

El vigente campeón se ha mostrado descontento con su propio rendimiento tras ser penalizado en la carrera sprint al tirar a Di Giannantonio, por lo que comenzó el GP en undécima posición.

El GP de Estados Unidos también se le ha atascado a Marc Márquez. Tercera carrera del año, y el ilerdense no termina de encontrarse cómodo encima de la Ducati, con la cual aún no se ha subido al podio. Pese a que Marc reconocía que la lesión en el hombro iba a ser un contratiempo, nadie esperaba este rendimiento.

Por el momento, Márquez acumula 45 puntos y se sitúa quinto en el Mundial. Una posición que ostenta gracias, en gran medida, a sus resultados en las carreras sprint. Restando los puntos obtenidos en las carreras cortas, el vigente campeón tan solo tendría 24 puntos.

Sin embargo, las sprints tampoco le están trayendo demasiada suerte. Este fin de semana tuvo un accidente en la carrera del sábado por la cual fue sancionado debido a que su caída arrastró con él a Fabio Di Giannantonio. Dicho incidente le obligó a cumplir una 'long lap penalty' que le desplazó a la undécima posición el domingo a la hora de comenzar el GP.

"Salvar la papeleta es cuando tú no te metes en un problema y la salvas, pero ayer nos metimos solitos en el problema y hoy hemos pagado esa penalización cara. Cuando en MotoGP sales en medio del grupo, tienes que tener paciencia, sobre todo en las primeras vueltas", comentó Márquez a los micrófonos de 'DAZN'.

La autocrítica del piloto español muestra su descontento con su actuación, la cual le impidió salir en una mejor posición. "He podido comprobar también cosas que tengo que mejorar durante la carrera, que siguen siendo esas primeras vueltas: no me acabo de encontrar", añadía el de Ducati.

"Es una combinación de todo, una combinación de comportamiento de moto, pero sí que es verdad que yo no ayudo en esas primeras vueltas. Es verdad que también la caída del viernes no ha ayudado, le ha restado a todo el fin de semana, pero sin la caída tampoco hubiera cambiado mucho el resultado", ha concluido Márquez, reflexionando acerca de su rendimiento en Estados Unidos.