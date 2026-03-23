Ojo a la reflexión de Pedrosa sobre la pelea Márquez - Bezzecchi: "La guerra psicológica esta a punto..."

El icono de MotoGP cree que la lucha por el título tendrá muchos más matices que los vistos en pista. Para Dani, el impacto mental de la competitición en Marc y Marco serán decisivos.

Marc Márquez y Marco Bezzecchi son los grandes candidatos a alzarse con el campeonato de MotoGP. El italiano, pilotando una Aprilia que 'vuela', se ha llevado las dos primeras victorias de la temporada. Márquez, en cambio, cuenta con la condición de vigente campeón aunque sus sensaciones este principio de curso no son las mejores.

Dani Pedrosa es una leyenda del motociclismo español. El ex de Honda fue compañero de Marc y sabe lo que es luchar por un Mundial. El catalán analizó la pelea que se prevé que tendrán Bezzecchi y Márquez y señala una "guerra psicológica".

Para Pedrosa es cuestión de tiempo que el aspecto mental empiece a jugar un papel crucial en la contienda por el título: "Es la guerra psicológica que ahora mismo todavía no se ha destapado, pero que va a empezar ahí (en Austin). Porque, como él dice, tienes la 'carta reverse' del uno, ¿sabes? Depende de quien juegue bien esa carta, el impacto psicológico va para uno o para el otro".

"Si miras los campeonatos que ha ganado Marc, dudo de que no haya ganado ninguna carrera entre la primera o la segunda. Sería, posiblemente, la primera vez que Marc arranca el mundial sin ganar ni la primera ni la segunda carrera, con opciones a que después haya ganado el Mundial", aseguró Dani en 'Dazn'.

MotoGP no descansa y el próximo fin de semana aterrizará en Austin para correr el Gran Premio de Estados Unidos, uno de los mejores circuitos para Marc. El de Cervera tendrá una oportunidad inmejorable para conseguir la primera victoria del año.