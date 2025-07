El análisis de Márquez tras su victoria con polémica en el sprint de Brno: "Confié en la tecnología"

Marc Márquez consigue su undécima victoria de 12 posibles en la carrera sprint de la temporada en Brno. El ilerdense superó a Pedro Acostaal final de la carrera para cruzar la línea de meta en primer lugar.

El piloto de Ducati tomó la cabeza en los primeros giros pero tuvo que ceder posiciones al detectar la presión baja en su neumático delantero. Esta circunstancia provocó la necesidad de que Marc recuperara la primera posición al final de la prueba.

La victoria estuvo pendiente de una posible sanción por neumáticos, pero finalmente fue validada sin penalización. Una revisión que no preocupaba al de Cervera: "Confié en la tecnología. Tenemos un indicador en el display de la moto con un número que nos marca las vueltas que nos quedan para estar dentro de la norma. Aquí solo había que completar tres vueltas (30% de la carrera). Cuando he visto el 0, he atacado a Acosta".

Con todo bajo control, Márquez esperó el momento apropiado dentro de la legalidad para volver a reinar en el Sprint. "Las conclusiones son buenas. Pero mañana estará todo un poco más apretado porque hoy fue como un viernes. La lluvia perjudica a todos pero a mi me ayuda un poco", sentenciaba el piloto.

En el podio, junto a Márquez, estuvieron Pedro Acosta, con su primer top 3 en sprint, y Enea Bastianini. Con este nuevo triunfo Márquez afianza aún más su liderato en el Mundial y demuestra nuevamente por qué es el piloto a batir.