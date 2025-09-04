Ahora

0-3

El zapatazo de Cucurella que fue directo a la escuadra

La selección de Luis de la Fuente arrolla a Bulgaria en el estreno de su camino hacia el Mundial del año que viene: goleada que comenzó en el primer tiempo (0-3).

Gol de Cucurella a BulgariaGol de Cucurella a BulgariaAgencia EFE

Primer partido de España de cara al Mundial del año que viene y primer aviso. Los de Luis de la Fuente caminan con cartel de favorito, junto a otras selecciones. Son campeones de Europa, finalistas de la Nations League y uno de los conjuntos con más talento joven del mundo.

Goleó a Bulgaria con una primera parte fantástica: distancia de tres goles ya al descanso. Con un Lamine Yamal hiperactivo por la derecha y con un Cucurella que hizo el gol de la noche, el segundo, con un disparo perfecto a la escuadra.

La fiesta la empezó Oyarzabal, el máximo goleador de la era de De la Fuente. A pase de Zubimendi, definió a la red de la portería búlgara.

Cucurella anotó el segundo desde el pico del área. Un disparo muy colocado. El tercero llegó de la cabeza de Mikel Merino a pase de Lamine en un lanzamiento de esquina.

Dani Carvajal volvió a jugar con la selección muchos meses después. Después de aquella terrible lesión de rodilla. También Rodrigo Hernández. Los dos serán fundamentales en el próximo Mundial. Dos titulares, sin duda.

Turquía, próximo rival

Con los primeros tres puntos de esta fase de clasificación en el zurrón, el próximo rival será Turquía este domingo (20.45 horas). Y una nueva victoria podría colocar a España en una situación privilegiada de cara al Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

