Dan de alta a los dos españoles heridos en el accidente del funicular de Gloria en Lisboa

El contexto Al menos 15 personas murieron y 18 más resultaron heridas, cinco de ellas en estado grave, al descarrilar el funicular del Elevador de la Gloria en la capital lusa.

Dos ciudadanos españoles heridos tras el descarrilamiento de un funicular en Lisboa han sido dados de alta, según el Ministerio de Exteriores. No se reportan más víctimas españolas. El accidente del funicular de la Gloria dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de gravedad. Las autoridades locales han declarado un día de luto nacional y tres a nivel municipal. El descarrilamiento ocurrió por un cable suelto, y se desplegaron numerosos equipos de emergencia. La Fiscalía de Portugal ha iniciado una investigación. La empresa Carris, responsable del funicular, afirma haber cumplido con los protocolos de mantenimiento.

Los dos ciudadanos españoles que resultaron heridos este miércoles tras descarrilar un funicular en Lisboa han sido dados de alta del hospital. Así lo han confirmado este jueves fuentes del Ministerio de Exteriores citadas por Europa Press, que señalan que no se tiene constancia de momento de ninguna otra víctima española en el accidente.

Al menos 15 personas murieron y 18 más resultaron heridas, cinco de ellas graves, al descarrilar el funicular de la Gloria en la capital lusa, según el último balance de las autoridades locales, que han decretado un día de luto nacional y tres a nivel municipal.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 18:00 horas (19:00, hora peninsular española), debido a un cable que estaba suelto. Los Bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial acudió ara investigar los hechos.

La Fiscalía de Portugal ha abierto una investigación por el descarrilamiento, según la agencia de noticias lusa. El Ministerio Público ya "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal".

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, asegura que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado.