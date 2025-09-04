España dice adiós al Eurobasket y Scariolo se despide de la selección

La selección cae con Grecia en el último partido de la primera fase y no estará en las eliminatorias del Eurobasket: 86-90.

Una despedida. Una despedida dolorosa. España dice adiós al Eurobasket tras caer contra Grecia (86-90) en el último partido de la primera fase. No estará en las eliminatorias por primera vez en toda la historia. Un duro mazazo. Sobre todo porque ha sido el último partido de Sergio Scariolo como seleccionador.

El italiano es historia de la selección. Se marcha con unos números absolutamente increíbles: dos medallas olímpicas (de plata y de bronce), campeón del Mundo en el año 2019 y cuatros oros en Eurobaskets (el último en el año 2022).

Todavía no se conoce quién será su sustituto, pero el legado de Scariolo es difícil de igualar. No sólo con la mejor generación de la historia con los Gasol, Juan Carlos Navarro oRudy Fernández. También con otros jugadores con los que compitió por Europa y por el mundo con actuaciones espectaculares.

Doncic esperaba, pero...

La Eslovenia de Luka Doncic esperaba en la primera eliminatoria, pero España cae eliminada. Una derrota muy dolorosa ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo. Demasiados errores en el tramo final. Sobre todo en los tiros libres. Más de diez volvió a fallar en un partido en el que los errores serían decisivos.

Los jóvenes tiraron del carro. Los HernanGómez, desaparecidos todo el torneo. Ni Juancho ni Willy asomaron en los momentos decisivos. Y fue la España de Mario Saint-Supery y de Sergio de Larrea. Dos chavales que acaban de llegar y que demostraron su potencial cuando la pelota quemaba.

Pero no fue suficiente. Juancho erró tres tiros libres... tampoco acertó Santi Aldama. Y España se queda fuera del Eurobasket. Se acabó la etapa de Scariolo como seleccionador.