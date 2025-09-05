'Bombazo' de Leo Messi sobre el Mundial que deja en vilo a Argentina

Tras jugar su último partido oficial como local con Argentina, el '10' explicó que "lo más lógico" es que no llegue a jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Leo Messi se despidió del Monumental de Buenos Aires y de la afición albiceleste jugando en la madrugada de este viernes su último partido oficial como local con Argentina.

El astro, que anotó dos goles ante Venezuela en la victoria por 3-0, se emocionó en el calentamiento y soltó la 'bomba' tras el partido.

Tal y como afirmó, no se ve jugando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026: "Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido".

Y es que, a sus 38 años, Leo ya nota la exigencia física: "Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día".

"Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso", añadió Messi en unas declaraciones que han dejado en vilo a Argentina.