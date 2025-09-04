La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer y se retira temporalmente de los escenarios

Los detalles La actriz ha explicado que ha recibido el diagnóstico a raíz de un problema en la garganta. "Cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento", ha dicho.

La actriz Antonia San Juan ha revelado en un vídeo en sus redes sociales que tiene cáncer y que se retirará temporalmente de los escenarios para centrarse en su tratamiento. Conocida por su trabajo en 'Todo sobre mi madre' y 'La que se avecina', San Juan ha compartido que siempre ha sufrido de faringitis crónica, lo que la llevó a suspender funciones recientemente. Tras una serie de pruebas, incluyendo una biopsia, le diagnosticaron cáncer. La actriz confía en la ciencia y agradece el apoyo recibido.

La actriz Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer y se retirará temporalmente para curarse. Lo ha hecho en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde ha explicado que acaba de recibir el diagnóstico y que se alejará de los escenarios para centrarse en su tratamiento.

Conocida por sus trabajos en 'Todo sobre mi madre' o la serie de televisión 'La que se avecina', la intérprete grancanaria ha explicado que llevaba "más de un año con problemas de garganta" y que siempre ha padecido faringitis crónica. "Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", ha relatado.

"Me mandó al otorrino, el otorrino me ha hecho pruebas, me ha hecho un TAC, me han hecho de todo. Hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", ha detallado la actriz. "Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con un tratamiento", ha agregado.

"Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", ha continuado. "Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta", ha avanzado San Juan, que ha precisado que tendrá que suspender uno de los trabajos que ya tenía preparados.

La actriz concluye su comunicado asegurando que su vida "ha sido y es bonita" y que no le gusta quejarse ni que la gente le tenga "compasión". "Nunca me he puesto a quejarme por nada. Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, es que estoy enferma. Así que gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias", concluye.