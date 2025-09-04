Muere tiroteado un hombre en plena calle de Xirivella, Valencia

Los detalles Ya es el tercer tiroteo en dos semanas en municipios del área metropolitana de Valencia. Un hombre habría "disparado con un arma a otro, de entre 30 y 40 años" causándole la muerte y después habría huido.

Un hombre ha sido asesinado a tiros este jueves en plena calle del centro urbano de la localidad valenciana de Xirivella por otro al que las autoridades policiales tratan ahora de localizar, informan a EFE fuentes municipales. Por el momento no se han producido detenciones.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 10.00 horas en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés y, al parecer, un hombre habría "disparado con un arma a otro, de entre 30 y 40 años", que habría quedado tendido en el suelo ensangrentado, junto a un paso de cebra, según las mismas fuentes.

Se trata del tercer tiroteo registrado en municipios del área metropolitana de Valencia en las últimas semanas. Antes del homicidio de Xirivella se produjo un suceso de características similares en el municipio de Alaquàs, donde en la noche del pasado 27 de agosto un varón falleció al recibir tres disparos en la puerta de su casa en el barrio de Los Faroles, en presencia de su hijo de 15 años.

Además, la Guardia Civil está buscando a otro hombre que, a última hora del lunes, disparó en la localidad de Alfafar tres tiros en plena calle a otro, un varón de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe.