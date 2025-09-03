Putin y Xi Jinping, en busca de la eternidad: un micro abierto les pilla charlando sobre la inmortalidad

Entre líneas Los que podrían considerarse como los máximos líderes de Oriente comparten, más allá de su odio a Estados Unidos (EEUU) y Occidente, su interés en el desarrollo de la tecnología necesaria para aumentar la esperanza de vida.

Un micro abierto ha captado la inusual conversación que el presidente de China, Xi Jinping, mantenía con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que le escoltaba a su derecha, mientras que el líder norcoreano, Kim Jong-un, hacía lo propio a la izquierda. Con 72 el de Pekín y 73 el de Moscú, ambos han charlado sobre la esperanza de vida y hasta de la inmortalidad.

"Antes, la gente rara vez vivía hasta los 70 años, pero hoy en día, a los 70 años, todavía eres un niño", ha asegurado entre risas el líder chino al ruso, durante el gran desfile militar chino en conmemoración del 80º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Entonces, su interlocutor le ha respondido que "con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente y las personas pueden vivir cada vez más e incluso alcanzar la inmortalidad". Son tan conocedores del tema que Jinping ha compartido con Putin que "algunos predicen que en este siglo los seres humanos podrán vivir hasta 150 años".

De esta manera, los que podrían considerarse como los máximos líderes de Oriente comparten, más allá de su odio a Estados Unidos (EEUU) y Occidente, su interés en el desarrollo de la tecnología necesaria para ser eternos. Quizás con la pretensión de seguir consolidándose como los autócratas que son.