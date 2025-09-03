La Vuelta insta al equipo israelí a abandonar la competición: "La solución solo es una"

Los detalles La etapa de La Vuelta a España que concluía este miércoles en Bilbao ha sido suspendida a tres kilómetros de la línea de meta por el boicot de decenas de manifestantes propalestinos contra la presencia del Israel Premier-Tech.

Este miércoles, la etapa de La Vuelta a España que concluía en Bilbao ha sido suspendida a tres kilómetros de la línea de meta por el boicot de decenas de manifestantes propalestinos contra la presencia del Israel Premier-Tech, el equipo patrocinado por el Gobierno israelí que está participando en la competición.

El director técnico de La Vuelta, Kiko García, ha afirmado que lo ideal sería que el equipo israelí no compitiese, aunque aclara que las normas de la Unión Ciclista Internacional (UCI) impiden a la organización española expulsar al Premier-Tech: "En algún momento, alguien tendrá que valorar si hay que proteger a La Vuelta o a un equipo".

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad, ha pedido al propio equipo que abandone la competición: "Sería la única manera de proteger la seguridad de todos de manera temporal".

Las peticiones de expulsión llegan a la política

Una expulsión que también ha sido reclamada desde el ámbito político durante los últimos días. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido al director general de La Vuelta, Javier Guillén, que no se permita que el equipo israelí siga participando en la competición.

"Considere si los valores de La Vuelta Ciclista a España son compatibles con la participación de un equipo vinculado a un Estado que viola el derecho internacional", le ha reclamado Rego al máximo responsable del certamen.

Sumar ha sido, sin lugar a dudas, la formación más beligerante con la presencia del Israel Premier-Tech en La Vuelta. De hecho, al inicio de la competición, la formación dirigida por Yolanda Díaz pidió por escrito a RTVE que presionase para lograr la exclusión del equipo israelí.

"¿Ha realizado RTVE, en su poderoso papel de cadena oficial de La Vuelta, algún tipo de gestión con los organizadores del evento deportivo para impedir que este equipo participe?", preguntó Sumar a la televisión pública.