Muere el diseñador Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, a los 91 años

El icónico diseñador Giorgio Armani, conocido como 'el rey de la moda', ha fallecido a los 91 años, tal como ha confirmado el Grupo Armani, quien ha expresado su más sentido pésame. Armani fundó su propia empresa en 1975 y es considerado diseñador italiano de mayor éxito comercial de todos los tiempos.

Armani ha fallecido acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años. "Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani".

El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, añade el comunicado de la casa de moda, "ha fallecido tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo".

Hace unas semanas, antes de cumplir los 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, y, por ende, a perderse el desfile masculino de alta costura en junio de este mismo año, algo muy poco frecuente en él ya que nunca dejó los talleres.

'El rey Giorgio' fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia. Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Armani siempre hizo de la independencia, tanto de pensamiento como de acción, su sello distintivo. La empresa es, hoy y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados impulsarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores", remata el comunicado.

La capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y permanecerá abierta de 09:00 a 18:00 horas, en Milán, dentro del Armani/Teatro.El funeral, según sus deseos, se celebrará en privado.

La prenda que lo cambió todo: la 'chaqueta desestructurada'

Nació en 1934 en Piacenza, a 70 kilómetros de Milán, y aunque estudió Medicina, poco después comenzó su andadura en el mundo de la moda. Comenzó a trabajar en los grandes almacenes 'La Rinascente', de Milán, como diseñador de escaparates y más tarde como diseñador en la marca del empresario 'Nino Cerruti'.

En 1975, junto a su pareja de entonces, el arquitecto Sergio Galeotti, creó su propia marca: Armani, que este 2025 cumple 50 años. La marca estuvo dedicada inicialmente a la moda masculina, aunque apenas un año después se dedicaría también a la femenina.

Fue una prenda la que cambió las reglas del juego y por la que Armani será recordado eternamente: su 'chaqueta desestructurada'. Con ella, rompió con la rigidez de la moda masculina e introdujo una nueva silueta para una "mujer más funcional, moderna y segura de sí misma".

Tanto es así que, sobre todo, en los años 80, los trajes de Armani marcaron el estilo de hombres y mujeres cosmopolitas. Tal como declaró el diseñador en una entrevista, en el año 1985, "cuando inventé el primer blazer para mujer, lo hice porque oía en el aire millones de pasos de mujeres que estaban avanzando".

Armani fue también el primer diseñador italiano en triunfar en Hollywood, vistiendo a estrellas como Richard Gere en American Gigolo, George Clooney en la alfombra roja y al reparto de Los intocables de Eliot Ness, dejando imágenes icónicas para la historia del cine.

En la actualidad, el grupo Armani cuenta con más de 350 tiendas en todo el mundo, con diferentes líneas de ropa y complementos, entre ellas, Giorgio Armani y Emporio Armani, y su propia marca de cosméticos, 'Armany beaty'.