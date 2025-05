Alonso confirma que Newey no ha "tocado" el Aston Martin: "No depende de él..."

Fernando Alonso y Aston Martin están teniendo el inicio de temporada más complicado desde que comenzaron sus andadura juntos en la Fórmula 1. La escudería británica ha sido incapaz de diseñar un monoplaza competitivo y el asturiano sufre en cada carrera para sacar un resultado decente con uno de los coches más lentos de la parrilla.

Sin embargo, las esperanza de ambas partes estaba puesta en Adrian Newey. El que es considerado como uno de los mejores ingenieros de la historia de la F1 se unió a Aston esta misma temporada pero su llegada no ha tenido efecto por el momento en el rendimiento del monoplaza.

Desde un primer momento se transmitió desde el equipo británico que el trabajo de Newey se iba a centrar en el diseño del coche de 2026 pero que podía ser de ayuda en el desarrollo del AMR25, monoplaza actual. No obstante, Alonso ha confirmado que el británico no ha trabajado sobre el prototipo de este año.

"No tengo el conocimiento ni la experiencia de un diseñador de carreras como él, todo el tiempo que se debe dedicar. Él preferiría haberse unido al equipo hace un año para empezar también con 2026, seguro que piensa que llega tarde, así que entiendo que se centre en el coche del año que viene. Porque el coche de 2025 él no lo diseñó, no lo tocó, no creo que dependa de él arreglarlo", ha asegurado Alonso en unas declaraciones para el 'Diario AS'.

En cuanto al Mundial de Fórmula 1, Fernando llega al Gran Premio de Miami con el objetivo de conseguir sus primeros puntos de la temporada. El bicampeón del mundo ha rozado meterse entre los diez primeros en algunas carreras pero sigue siendo una tarea pendiente este 2025.