El contundente mensaje de Alonso sobre su retirada de la Fórmula 1: "Me siento el mejor"

Fernando Alonso está teniendo un inicio de temporada muy complicado en Aston Martin. El asturiano sigue sin haber puntuado después de cinco grandes premios y la esperanza que se había generado en la escudería británica con la llegada de Adrian Newey se ha disipado en cuestión de un par de meses.

El Aston Martin no es ni competitivo ni mucho menos rápido y no parece que vaya a aparecer una solución en los grandes premios venideros. A pesar del mal momento que viven la escudería y Fernando, el bicampeón del mundo sigue mostrando la energía que tiene por seguir compitiendo ante los que empiezan a presagiar que debería plantearse su retirada.

En unas declaraciones para el 'Diario AS', Alonso da una razón clara y concisa por la cual no baraja la posibilidad de dejar de competir en la élite del automovilismo: "Sigo pilotando porque me siento el mejor. ¿Por qué voy a parar?".

"No somos tan competitivos como queríamos y esperábamos. No hay solo una razón, son varios factores que han hecho el coche difícil en cuanto a ritmo, no tan rápido como otros de la zona media que han subido el nivel y están más cerca del top-4. Nosotros no dimos ese paso. Aunque el campeonato es largo, tenemos que reaccionar, hacer las cosas mejor", ha asegurado Fernando en la previa del Gran Premio de Miami.

El Aston no da síntomas de mejoría pero Alonso se ha quedado cerca de los puntos en algunas ocasiones de la temporada. Esa puede ser la esperanza que pueda hacer pensar a Aston Martin y a Fernando que es posible levantar cabeza este 2025.